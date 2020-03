Notizie Milan – L’ex Boateng gioca 67′ in Galatasaray-Besiktas

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – L’emergenza Coronavirus ha bloccato la maggior parte dei campionato di calcio del mondo, ma non in Turchia. La SuperLig, quindi, è andata avanti dato che i casi di contagio da Covid-19 accertati sono stati pochissimi. Oggi l’ex calciatore del Milan, Boateng, è sceso in campo in Galatasaray-Besiktas disputando 67′ sui novanta regolamentari. Il match tra le due squadre è finito in parità, con il risultato di zero a zero e l’ex rossonero è partito nell’undici titolare, per poi venir sostituito da un’altra vecchia conoscenza della Serie A: Adem Ljajic. Nonostante questo avvicendamento nessuno dei due giocatori è riuscito ad incidere sul risultato dell’accesissimo derby turco.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live