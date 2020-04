Notizie Milan – L’Everton piomba su un obiettivo rossonero

MILANO – Cengiz Under sembra essere uno dei grandi obiettivi del Milan per la prossima stagione. Come riporta il Liverpool Echo, però, non c’è solo il club meneghino ad essere interessato al turco. Infatti anche l’Everton di Carlo Ancelotti sembra intenzionato a sfruttare l’esigenza della Roma di fare cassa con quale cessione eccellente e provare a portare in Premier League l’esterno. I rossoneri seguono da tempo il giocatore, già durante la sessione invernale di mercato, provano a portarlo a Milanello, senza però concretizzare il colpo. I giallorossi non erano intenzionati a cedere Under, dato che erano già alla ricerca di un vice Zaniolo, fermato da un grave infortunio. In estate la situazione potrebbe cambiare, il laterale verrebbe sacrificato per fare cassa.

