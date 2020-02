Notizie Milan – Leonardo pianifica il dopo Thiago Silva

MILANO – Il contratto di Thiago Silva, con il PSG, scadrà quest’estate. Il difensore trentacinquenne dopo otto stagioni probabilmente saluterà la compagine parigina e si accaserà in un nuovo club. Le ultime indiscrezioni di mercato sul suo contro, parlavamo di un possibile ritorno al Milan, il club che lo fece conoscere sbarcare in Europa. Secondo quello che riporta Paris United, Leonardo, dirigente della squadra francese, avrebbe già individuato non uno, ma ben due sostituti del calciatore. Si tratta di Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, e Gabriel del Lille. Sembra sempre più evidente, quindi, la strategia del PSG per quanto riguarda il proprio capitano: a giugno le strade del club e di Thiago Silva sembrano destinate a dividersi.

