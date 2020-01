Notizie Milan – Leonardo chiude il mercato del PSG

MILANO – Leonardo, dirigente del PSG ed ex Milan, ha parlato oggi a margine della conferenza stampa di Thomas Tuchel, Come riporta France Football. Il brasiliano ha di fatto chiuso il mercato della squadra francese: non partiranno né Cavani, né Kurzawa. Così come non previste nuovi acquisti, salta definitivamente, quindi, il possibile trasferimento di Paquetà, centrocampista rossonero, al club parigino. Il possibile approdo dell’ex Flamengo alla Paris Saint Germain è stato uno dei dei tormentoni di questa sessione di mercato. Adesso però con le parole di Leonardo cambiano anche le prospettive per il numero trentanove del Milan, che molto probabilmente terminerà la stagione a Milanello.