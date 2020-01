Notizie Milan – Leonardo chiede lo sconto per Paquetà

MILANO – Il Paris Saint Germain, secondo quanto riportato da SportMediaset, avrebbe chiesto uno sconto per Lucas Paquetà. Il Milan valuta il suo centrocampista 40 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dal club francese che comunque continua a seguire il brasiliano. Leonardo, dirigente dei transalpini, portò l’ex Flamengo in Italia, un anno fa durante la sessione di mercato invernale e vorrebbe il calciatore anche a Parigi. nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle novità dato che comunque l’interesse per Paquetà non è scemato, nonostante le altre richiesta del club meneghino. probabilmente l’affare potrebbe chiudersi negli ultimi giorni di mercato.