Notizie Milan – Leggends of Style, il compleanno di Milan e Barcellona

MILANO – Oggi le delegazioni di Barcellona e Milan si sono incontrate, a Milano, per celebrare i 120 anni dalla fondazione delle due società. Per i blaugrana erano presenti: Pau Vilanova (presidente commissione attività sociali della squadra catalana), Miguel Angel Nadal e Albert Ferrer (ex calciatori del club spagnolo). Mentre per i rossoneri erano presenti: Demetrio Albertini, Zvonimir Boban, Franco baresi, Mauro Tassotti, Daniele Massaro, Stefano Eranio, Gianluca Zambrotta, Luca Antonini, Francesco Coco e Cristian Zaccardo. Milan e Barcellona hanno dato vita ad un tour internazionale di partite tra le leggende dei due club. Il Chief Football Officer della società meneghina e Vilanova si sono scambiati i libri delle due squadre (Sempre Milan e 120 Years Mes que un Club).