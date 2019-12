Notizie Milan – Le reazioni della stampa al colpo Ibra

MILANO – Ormai è ufficiale, Zlatan Ibrahimovic tornerà a Milanello e vestirà, di nuovo, la maglia del Milan. Ecco come la stampa e i media inglesi, spagnoli e argentini hanno commentato il colpo di mercato rossonero. BBC Sport: Zlatan Ibrahimovic torna in serie A. Firma col Milan”. Anche in Spagna Marca e AS in coro scrivono dello svedese: “Ibrahimovic torna al Milan”. Il Daily Mail in Inghilterra, invece, puntualizza sull’età del giocatore e sulla stagione del Diavolo: “Ibrahimovic, 38 anni, torna al Milan per cercare di salvare la deludente stagione del club”. Anche in Argentina Olè dedica la sua apertura online a Ibrahimovic: “Il Milan dà il benvenuto a Zlatan”. L’eco del colpo Ibra ha attraversato l’oceano ed subito diventata una delle notizie di giornata.