Notizie Milan – Le possibili date del recupero con il Genoa

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Diversi match della ventiseiesima giornata di Serie A sono stati rimandati a causa dell’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. Tra questi c’è anche Milan-Genoa. Inizialmente la partita tra rossoneri e rossoblù è stata spostata al prossimo 13 maggio, data prevista per la finale di Coppa Italia. Il condizionale resta d’obbligo però, perché la Lega Serie A sta lavorando per una possibile soluzione alternativa. I club starebbero spingendo per recupero subito la giornata persa e come prima ipotesi spunta quella dell’ 8 marzo, con gli impegni già previsti dl calendario che slitterebbero di una settimana. Un’ ipotesi che resta, però, di difficile attuazione. Prende corpo quindi l’idea del 18 marzo, con i rossoneri costretti a dover chiedere l’anticipo della gara contro il Lecce in programma appena due giorni prima, lunedì 9.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live