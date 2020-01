Notizie Milan – L’Atletico Madrid preferisce Paco Alcacer a Piatek

MILANO – L’ Atletico Madrid è in cerca di un nuovo attaccante per il resto della stagione. Il preferito dei colchoneros resta Edinson Cavani, attaccate del PSG. Se la squadra di Simeone non riuscisse ad arrivare alla punta uruguaiana l’alternativa è Paco Alcacer, punta in forza al Borussia Dortmund. Lo spagnolo in questa stagione ha segnato 7 reti in 15 partite, ma la sua avventura in Bundesliga potrebbe essere arrivata al capolinea dato che i gialloneri hanno ufficializzato l’acquisto di Erling Braut Haaland dal Salisburgo. I tedeschi valutano Alcacer intorno ai 40 milioni di euro. Più staccato Krzysztof Piatek, il polacco del Milan era finito nel mirino dell’Atletico Madrid ma l’interesse sembra essere scemato in fretta.