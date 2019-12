Notizie Milan – L’Atletico Madrid pensa a Piatek per rinforzare l’attacco

MILANO – L’Atletico Madrid, in vista della prossima finestra invernale di mercato, ha intenzione di rinforzare il reparto offensivo. Il primo nome sulla lista degli acquisti è quello di Edinson Cavani del PSG, ma arrivare all’ex Napoli non è semplice e infatti i colchoneros si stanno guardando intorno per cautelarsi. Gli spagnoli starebbero pensando anche a Krzysztof Piatek del Milan. L’attaccante polacco con il ritorno di Ibra in rossonero potrebbe vedere davvero con il lumicino il campo di gioco e una sua partenza potrebbe non essere una soluzione così remota. Sull’ex Genoa ci sono anche diverse squadre italiane: la Fiorentina e il Torino. La squadra di Simeone però sta vagliando anche altri profili: Dries Mertens del Napoli, Paco Alcacer del Borussia Dortmund e Patrick Cutrone del Wolverhampton.