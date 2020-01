Notizie Milan – L’Atalanta mette nel mirino un ex rossonero

MILANO – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini pensa al mercato. la Dea avrebbe messo gli occhi su Raoul Bellanova, terzino destro italiano scuola Milan. Il calciatore quest’estate si è trasferito al Bordeaux , dopo che la squadra francese lo acquistò dai rossoneri nel gennaio del 2019, lasciandolo fino al termine della stagione al Diavolo, per un milione di euro. Adesso potrebbe tornare in Italia, dopo la parentesi Transalpina, in forza all’Atalanta. Se la trattativa si concretizzasse, a titolo definitivo, il Milan avrebbe diritto al 10% della somma incassata dal Bordeaux come premi di valorizzazione.