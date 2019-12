Notizie Milan – L’Atalanta fa sul serio per Caldara, ma il giocatore frena

MILANO – Il futuro di Caldara potrebbe essere lontano dal Milan. Il difensore rossonero è nel mirino dell’Atalanta, sua ex squadra. La Dea punterebbe ad utilizzare una soluzione “alla Zapata”, un prestito biennale o di un anno e mezzo, per poi riscattare il giocatore. In modo da diluire l’investimento in più anni e su diversi bilanci. Il Diavolo attualmente valuta il centrale intorno ai 25 milioni di euro, una cifra considerata troppo alta, in un’unica soluzione, dalle parti di Bergamo. La dirigenza rossonera sarebbe disposta a sedersi e parlare dell’eventuale cessione, ma non ha intenzione di fare sconti, anche a causa del brutto infortunio occorso a Duarte. Il Milan è alla ricerca di un difensore, sul mercato, con Caldara in rosa. Figuriamoci senza l’ex Atalanta e con il difensore brasiliano lungo degente.

In questa possibile operazione però va considerata anche la volontà del calciatore, voglioso di tornare ai suoi livelli e magari riuscire anche a riprendersi la Nazionale. Il centrale vuole però conquistare il Milan e non sarebbe molto convinto di un ritorno a Bergamo, ma questo scenario può cambiare in vista della prossima finestra di mercato.