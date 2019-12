Notizie Milan – L’Atalanta continua ad insistere per Caldara

MILANO – Milan e Atalanta domenica si affronteranno a Bergamo, nel match del diciassettesimo turno di Serie A. Poi le due società torneranno ad incontrarsi, questa volta però non per il campionato, ma per il mercato. Non è un mistero che la Dea stia puntando al ritorno di Caldara in nerazzurro. I rossoneri potrebbero anche decidere di privarsi del calciatore, nonostante l’infortunio di Duarte, ma soltanto a titolo definitivo. In modo da riuscire a finanziare i prossimi colpi in entrata, un difensore (o forse due, vista la possibile cessione anche di Rodriguez e il buco lasciato dall’eventuale partenza di Caldara) e una punta. Gli Orobici attualmente vorrebbero provare ad offrire una soluzione differente: il prestito, su più anni, con l’obbligo di riscatto.