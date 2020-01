Notizie Milan – L’Arsenal tiene ancora sotto osservazione Calhanoglu

MILANO – L’Arsenal continua a seguire l’evoluzione della vicenda Calhanoglu. Il giocatore non è tra gli incedibili per la dirigenza del Milan e i Gunners avrebbero chiesto informazioni al Diavolo sul numero dieci rossonero, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. L’operazione però potrebbe concretizzarsi soltanto verso la fine della sessione invernale di mercato. Quando entrambi i club avranno sistemato altre questioni, considerate più importanti. Il futuro di Calhanoglu al Milan, però, non è segnato, dato che Pioli tiene in considerazione il fantasista turco e la sua avventura in rossonero potrebbe non essere arrivata a conclusione.