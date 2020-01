Notizie Milan – L’Arsenal su Kessie, ma non alle condizioni del Diavolo

MILANO – L’Arsenal guarda in casa Milan. L’obiettivo è Franck Kessie, il centrocampista resta in uscita dal club meneghino. I Gunners, però, al momento non vogliono accontentare le richieste del Diavolo, che valuta l’ivoriano intorno ai 25 milioni di euro. A riportare l’indiscrezione è stata Sky Sport, che ha lanciato questa nuova indiscrezione di mercato. Al momento, però, la partenza dell’ex Atalanta sembra improbabile se non alle condizioni poste dalla dirigenza rossonera. Su Kessie resta, comunque, vivo l’interesse di altri club di Premier League e l’Arsenal è solo l’ultima squadra che ha messo gli occhi sul calciatore. L’ivoriano è stato risparmiato ieri, nel match di Coppa Italia con la Spal. Mentre è sceso in campo, in campionato, contro il Cagliari.