Notizie Milan – L’arrivo di Todibo può liberare Caldara

MILANO – Il Milan è molto attivo sul mercato, il club meneghino dopo aver definito il ritorno di Ibrahimovic sta lavorando alla chiusura della trattativa per Todibo. Il possibile arrivo del difensore centrale del francese, però, potrebbe liberare Mattia Caldara. Sulle tracce del difensore rossonero c’è l’Atalanta, sua ex squadra. La squadra di Gasperini ha intenzione di riportare a Bergamo il centrale, soltanto in prestito mentre il Diavolo ha intenzione di cedere il calciatore a titolo definitivo. C’è anche la situazione di Duarte da monitorare, il brasiliano starà fuori a lungo per infortunio e in caso di partenza di Caldara il solo Todibo non basterà. Il Milan sarebbe costretto a tornare sul mercato, alla ricerca un nuovo innesto.