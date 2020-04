Notizie Milan – La trattativa Romagnoli-Lazio non decolla

MILANO – Il futuro di Alessio Romagnoli è uno degli argomenti più caldi in casa Milan. Il club infatti potrebbe pensare di cederlo, e fare cassa, visti i problemi relativi al suo rinnovo contrattuale. Anche se la partenza, rossonera, eccellente nella prossima sessione di mercato, sembra essere quella di Donnarumma, rispetto al capitano del club meneghino. Nei giorni scorsi le indiscrezioni di mercato avevano parlato anche dell’interesse della Lazio nei confronti di Romagnoli, ma la trattativa, attualmente non sembra decollare. I motivi sono diversi e vanno dalla valutazione del centrale, 50 milioni di euro, al nodo ingaggio, dato che l’ex Sampdoria guadagna più di 3,5 milioni a stagione. Inoltre va anche aggiunta la voce relativa alla concorrenza, con il Barcellona sempre più convinto di puntare sul calciatore, in vista della prossima stagione.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live