Notizie Milan – La stagione passa dalla qualificazione in Europa

MILANO – Questa sera Milan e Torino chiuderanno la ventiquattresima giornata di Serie A. La squadra di Stefano Pioli è reduce dal pareggio casalingo in Coppa Italia, giovedì sera, contro la Juventus e la rimonta, in campionato, nel derby. Per i rossoneri l’eventuale vittoria con i granata sarà fondamentale per continuare la corsa al piazzamento in Europa. La Roma, dopo la sconfitta contro l’Atalanta, dista soli sette punti in classifica e con un risultato positivo il Diavolo si porterebbe a soli quattro punti dalla quinta in classifica. La qualificazione alla prossima Champions League sembra, attualmente, essere un’utopia, dato che la squadra di Gasperini (quarta) ha un vantaggio di dieci punti, mentre, la corsa all’Europa League è nelle mani del Milan. La stagione passa dal raggiungimento di un posto in Europa, anche nella competizione minore.

