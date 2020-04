Notizie Milan – La situazione dei terzini sinistri per la prossima stagione

MILANO – Il Milan ha iniziato a progettare la prossima stagione, un occhio è sempre vigile sul mercato, alla ricerca dei migliori profili da portare a Milanello. La questione della fascia sinistra rossonera è relativamente chiara, il presente e il futuro del Diavolo, sulla corsia mancina, è Theo Hernandez. L’ex Real Madrid è stato il miglior colpo dell’ultima campagna acquisti estiva e ha ripagato, a pieno, l’investimento di venti milioni di euro. Il franco-spagnolo dovrebbe restare dov’è, a meno che non arrivino offerte davvero convincenti: per strapparlo al Milan servirà almeno il doppio di quanto speso per portarlo in Serie A. Per quanto riguarda Laxalt, invece, il suo futuro appare già segnato. L’uruguaiano dovrebbe essere sacrificato per cassa e poi reinvestire la somma ottenuta sul mercato. Potrebbe, addirittura, anche tornare in voga Antonee Robinson del Wigan, preso in inverno, ma rispedito al mittente per problemi fisici.

