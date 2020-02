Notizie Milan – La situazione dei diffidati, in vista del derby

MILANO – Domenica prossima andrà in scena il derby di Milano, fischio d’inizio alle ore 20:45. In casa Milan tiene sempre banco il recupero di Zlatan Ibrahimovic, ma per la squadra di Stefano Pioli c’è anche un tema riguardo alla situazione diffidati. Sono tre i giocatori, a rischio squalifica, del Diavolo nella partita contro la squadra di Antonio Conte. Si tratta di Musacchio, Romagnoli e Conti, tutti e tre corrono quindi il rischio di essere costretti a saltare l’incontro del 17 febbraio, lunedì, contro il Torino del neo tecnico Longo. Il Milan, comunque sia, non farà i conti contro i rivali cittadini ma la percentuale di arrivare alla ventiquattresima giornata di Serie A senza la coppia di centrali titolari esiste.