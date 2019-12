Notizie Milan – La Sampdoria è in cerca di un ex rossonero

MILANO – Il prossimo avversario del Milan in campionato si sta muovendo sul mercato. La squadra di Claudio Ranieri è alla ricerca di un attaccante che possa aiutare i blucerchiati a raggiungere la salvezza. La Sampdoria sta pensando ad Andrea Petagna, punta attualmente in forza alla Spal, ma ex rossonero. La società di Ferrero potrebbe inserire nell’operazione il cartellino di Gianluca Caprari e l’ipotetico trasferimento potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, anche se sembra molto difficile convincere gli estensi a privarsi del loro miglior attaccante, per cederlo ai diretti rivali per la salvezza. In ogni caso la Sampdoria si sta preparando al match di San Siro, che andrà in scena il 6 gennaio, contro il Milan.