Notizie Milan – La Samp perde Ferrari in vista del match con i rossoneri

MILANO – Alex Ferrari salterà il prossimo match di campionato tra Milan e Sampdoria, previsto per il 6 gennaio, alla ripresa delle Serie A dopo la sosta natalizia. Il difensore si è fatto male a Bogliasco, durante l’allenamento dei blucerchiati. Si teme un lungo stop, infatti, gli accertamenti hanno evidenziato un trauma distorsivo, con lesione legamentosa del crociato anteriore. Un fatto che scombina i piani di Ranieri, che lo aveva lanciato da titolare al posto di Murillo, e quelli della società, che potrebbe essere costretta a tornare sul mercato se il calciatore verrà sottoposto ad intervento chirurgico. Per Ferrari sono previsti nuovi esami clinici nei prossimi giorni, per il momento la sua assenza contro il Diavolo è certa.