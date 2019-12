Notizie Milan – La Roma fa sul serio per Mariano Diaz

MILANO – Il mercato di gennaio si avvicina e il Milan è sempre alla ricerca di una punta, in grado di rinforzare il reparto offensivo rossonero. Il dati statistici della partita di ieri sono stati emblematici: un solo tiro in porta contro l’Atalanta e la conferma del momento no degli attaccanti del Diavolo. Tra i vari nomi visionati c’è anche Mariano Diaz, punta spagnola del Real Madrid. Sul calciatore c’è però la forte concorrenza della Roma, i giallorossi sono delusi da Kalinic e stanno pensando all’ex Lione come vice Dzeko. In questo mento la compagine romana è in vantaggio, rispetto ai rossoneri. Resterebbe soltanto da trovare l’accordo tra l’entourage del giocatore per vedere il calciatore a Trigoria. Il Milan rischia di veder sfumare un altro obiettivo per gennaio, dopo Mandzukic. Il croato è a un passo dal trasferirsi in Qatar.