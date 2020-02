Notizie Milan – La prestazione di Romagnoli alimenta le voci di mercato

MILANO – Ieri sera è andato in scena il derby di Milano, dove ha prevalso l’Inter. Tra le grandi delusioni della serata c’è sicuramente il capitano del Milan, Alessio Romagnoli. Il numero tredici rossonero, ancora una volta, ha sofferto una grande partita. Già all’andata non era riuscito ad arginare Lukaku e ieri si è fatto beffare da De Vrij, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il suo contratto scadrà a giugno 2022, ma negli ultimi ha cambiato il procuratore, affidandosi a Mino Raiola. La strada che porta al rinnovo sembra lastricata di imprevisti e la dirigenza del Diavolo potrebbe anche decidere di cedere al cospetto di una buona offerta. Atletico Madrid e Barcellona sembrerebbero interessate al difensore, ma è ancora presto per trarre conclusioni definitive. Quel che è certo è che le prestazioni di Romagnoli nei match che contano sono tutt’altro che soddisfacenti.

