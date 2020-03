Notizie Milan – La nuova vita di Ricardo Rodriguez in Olanda

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Ricardo Rodriguez ha ritrovato un posto da titolare e adesso, in Olanda, gioca con continuità. Il calciatore svizzero ha lasciato il Milan, nell’ultima sessione invernale di mercato, per accasarsi al PSV Eindhoven. L’obiettivo era quello di conquistarsi un posto con la sua nazionale ai prossimi europei di calcio, che prenderanno il via il prossimo 12 giugno. L’ex rossonero sembra essere sulla buona strada, dopo aver passato una prima parte di stagione chiuso da Theo Hernandez, vero e proprio colpo di mercato del Diavolo e sorpresa stagionale del club meneghino. Rodriguez ha disputato le ultime cinque partite giocate dal PSV, partendo sempre titolare, tranne alla prima con la nuova maglia, contro l’Ajax quando subentrò dalla panchina negli ultimi venti minuti.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live