Notizie Milan – La Fiorentina propone uno scambio per Paquetà

MILANO – Non è più un mistero che Lucas Paquetà sia finito sulla lista dei cedibili. Il rendimento del centrocampista brasiliano non ha mai convinto e il grande investimento fatto per acquistarlo a gennaio 2019 non ha dato alcun frutto. Anzi, il suo cartellino si è svalutato e sarà impossibile ricavare dalla sua cessione la stessa cifra spesa un anno e mezzo fa per ingaggiarlo (35 milioni di euro). Non a caso, finora nessuno ha bussato alla porta rossonera con un’offerta così sostanziosa.

Una soluzione si potrebbe trovare tramite uno scambio. Stando alla Gazzetta dello Sport la Fiorentina, club attualmente più interessato a Paquetà, vorrebbe proporre al Milan proprio uno scambio con Pol Lirola, terzino spagnolo classe ’97. Tuttavia il Milan sembra puntare più in alto, tanto da voler inserire nell’affare Nikola Milenkovic, difensore centrale serbo e gioiello del reparto difensivo gigliato, anziché Lirola.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live