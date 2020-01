Notizie Milan – La Fiorentina ha fatto sul serio per Suso in estate

MILANO – Questa estate la Fiorentina aveva provato a strappare Suso al Milan. La società gigliata, su richiesta del tecnico Montella, presentò un’ offerta da 40 milioni di euro per il cartellino dello spagnolo. Nulla da fare però, la società rossonera aveva preferito resistere e continuare a puntare sull’ex Liverpool. Adesso, però, le cose sono notevolmente cambiate. Montella non siede più sulla panchina Viola, al suo poso è stato chiamato Iachini. Mentre Suso è finito sul mercato, viste le opache prestazioni fornite nella prima metà della stagione. Il Diavolo, ora, sarebbe disposto a privarsi del suo numero otto per una proposta da 20 milioni di euro. La metà dell’offerta estiva della Fiorentina.