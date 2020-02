Notizie Milan – La classifica di Serie A aggiornata dopo le partite di ieri

MILANO – Il Milan rimedia un pareggio nel match di domenica pomeriggio a San Siro, contro l’Hellas Verona. L‘uno a uno finale può essere, però, letto in due modi, opposti. Tanti i rimpianti visto il palo colpito dai rossoneri nei minuti finali della partita, ma può essere catalogato anche come “un punto d’oro” vista la partita disputata dagli uomini di Juric. Un pareggio prezioso anche in virtù dei risultati di: Sassuolo-Roma e Atalanta-Genoa. I neroverdi, si sono imposti sui giallorossi per 4-2. Mentre, gli uomini di Gasperini sono stati fermati in casa dai rossoblù per 2-2. Il Milan fa un piccolo passo in classifica e si porta a meno 7 dalla zona Champions League. ecco la classifica, della Serie A aggiornata.

JUVENTUS 24

INTER 51

LAZIO 49 (UNA PARTITA IN MENO)

ATALANTA-ROMA 39

CALGIARI-PARMA-MILAN 32

VERONA-BOLOGNA 30

NAPOLI (UNA PARTITA IN MENO) -TORINO 27

SASSUOLO 26

FIORENTINA 25

UDINESE 24

SAMPDORIA (UNA PARTITA IN MENO) 20

LECCE 19

GENOA 16

BRESCIA-SPAL 15