Notizie Milan – La cessione di Suso solo a titolo definitivo

MILANO – Continua ad impazzare il mercato in casa Milan. Dopo le partenze di Caldara e quella probabile di Pepe Reina, arrivano delle nuove indiscrezioni sulle operazioni in uscita. Oltre a Piatek, cercato dall’Aston Villa e il Tottenham, anche Suso è uno degli uomini rossoneri “più chiacchierati”. Per lo spagnolo sono arrivate diverse offerte, ma la stagione dell’ex Liverpool, altamente deludente, non convince i possibili acquirenti. Le proposte pervenute alla dirigenza del Diavolo sono soltanto di prestito con eventuale diritto di riscatto. Il Milan, invece, vorrebbe monetizzare il più possibile dall’eventuale cessione del calciatore. Al massimo la società meneghina potrebbe aprire al prestito con obbligo di riscatto a fine stagione. Le squadre attualmente interessate a Suso, oltre alla Sampdoria che aveva provato a prendere lo spagnolo a titolo temporaneo, sono il Siviglia, il Getafe e il Valencia.