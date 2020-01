Notizie Milan – L’ Atalanta sempre in pressing su Caldara

MILANO – SkySport ha da poco dato nuovi aggiornamenti sull’interesse dell’Atalanta per Mattia Caldara. Il difensore del Milan in questa stagione sta cercando di ritrovare la migliore condizione, in modo da tornare utile alla causa rossonera. Sulle sue tracce, però, ci sarebbe la squadra di Gasperini, intenzionata a portare a Bergamo un difensore, nella finestra di riparazione di gennaio, dato che sia Kjaer che Ibanez saluteranno a breve la Dea. C’è da capire però su quale formula siano intenzionati a discutere i due club, il Diavolo non ha intenzione di accettare soluzioni in prestito, mentre il club di Percassi vorrebbe prendere il giocatore proprio con quella formula. Magari con riscatto obbligatorio spalmato su più anni, in modo da ammortizzare il costo dell’operazione.