Notizie Milan – Krzysztof Piatek potrebbe partire in prestito

MILANO – La permanenza di Krzysztof Piatek in rossonero è sempre più in bilico: l’attaccante polacco potrebbe salutare il club meneghino durante la prossima sessione di mercato invernale. Il Milan avrebbe deciso anche di aprire alla soluzione del prestito, in modo da non perdere l’investimento fatto un anno fa sul pistolero. L’attuale stagione del numero 9 del Diavolo non è state delle migliori e una sua partenza a titolo temporaneo permetterebbe al calciatore di ritrovare la “via del goal”, senza doversi confrontare con la concorrenza di Ibrahimovic, nuovo acquisto del Milan. Piatek ha già rifiutato la prima destinazione, si tratta del suo ex club: il Genoa. Dopo i rossoblù sulle tracce dell’attaccante ci sarebbe anche la Fiorentina, i viola sono alla ricerca di un giocatore che possa portare in dote i goal utili per la lotta salvezza.