Notizie Milan – Klinsmann si dimette e Piatek fa segnare un record

MILANO – Jurgen Klinsmann si è dimesso dal suo incarico di allenatore del’Herta Berlino. La sua ultima intervista riportata dai media italiani è stata quella dove ha parlato del nuovo acquisto della sua, ex, squadra: Krzysztof Piatek. Il polacco si è trasferito in Germania nell’ultima sessione invernale di mercato e al suo debutto in Bundesliga ha subito trovato la via del goal, mettendosi alle spalle le ombre dell’esperienza in rossonero. Oggi però sono arrivate le dimissioni del tecnico che tanto lo ha voluto, secondo le sue parole, e il polacco ha fatto registrare un record. Sono attualmente 7 gli allenatori con cui ha lavorato negli ultimi 20 mesi, con 3 maglie di club diverse.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live