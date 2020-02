Notizie Milan – Klinsmann: “Cercavamo un calciatore come Piatek”

MILANO – Jürgen Klinsmann, allenatore dell’Herta Berlino, ha parlato di Krzysztof Piatek. L’attaccante polacco ha lasciato il Milan, nella sessione invernale di mercato, per unirsi alla squadra tedesca. Il pistolero ieri alla prima apparizione in Bundesliga ha segnato il suo primo goal con la nuova maglia. Ecco le parole del suo nuovo tecnico.

: «Piatek è un attaccante di qualità, un calciatore completo. Era quello che stavamo cercando, una punta che vive per fare goal. Ha grinta e carattere, lo conosco e lo seguivo da tempo. In talia quando le cose non vanno bene può cambiare il tuo futuro e infatti abbiamo capito poteva essere sul mercato. Piatek ha accettato di trasferirsi in Bundesliga e fortunatamente per noi ha accettato. Siamo molto contenti del suo arrivo, cercavamo calciatori così, in grado di fare la differenza e lui sarà una guida anche per i più giovani. Voglio che sia un’esempio, spero che i più giovani prendano ispirazione dal suo lavoro giornaliero e che fatichino quanto lui».