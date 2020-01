Notizie Milan – K. Andersson: “Ibra unico, il più grande calciatore svedese”

MILANO – Kennet Anderson, ex attaccante svedese, che in Italia ha giocato con la maglia di Bologna e Lazio ha parlato del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Ecco le sue parole: «E’ vero, ha 38 anni ma lui è speciale, unico, il più forte calciatore svedese di tutti i tempi. Sta bene, ne sono sicuro, e sono anche convinto che farà i suoi goal. Stiamo parlando di un giocatore fuori dal comune, è forte sia mentalmente che fisicamente. Il Milan di oggi non è quello che affrontavo io, ho visto l’ultima partita contro l’Atalanta e Ibra può solo far bene, sia alla squadra che all’ambiente. Anche fuori dal campo, lui sa essere uno stimolo per i compagni, è un leader e darà la carica che serve per il resto della stagione».