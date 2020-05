Notizie Milan – Interesse per Imran Louza del Nantes

MILANO – La dirigenza del Milan starebbe seguendo da tempo Imran Louza, giovane centrocampista del Nantes. Il calciatore è un classe ’99 e sembra aver attirato l’attenzione del Milan, grazie alle sue prestazioni in Ligue 1. La società meneghina deciderà di fare un passo concreto, per portare il giocatore a Milanello, in base a quelle che saranno le indicazioni di Ralf Rangnick sul mercato. Il tecnico tedesco ha chiesto carta bianca, soprattutto sul mercato in entrata e il possibile arrivo di Louza in rossonero, dipende dalla nuova guida tecnica. Sempre che Rangnick decida di accettare il Milan e allenare in Serie A.

