Notizie Milan – Interesse dalla Premier League per Rugani

MILANO – Daniele Rugani, con l’imminente rientro di Chiellini in bianconero, potrebbe salutare la Juventus durante la prossima finestra di mercato. Il difensore venticinquenne è uno degli obiettivi del Milan per gennaio, i rossoneri hanno intenzione di rinforzare il reparto arretrato. Non c’è, però, soltanto il Diavolo sulle tracce del giocatore. Anche il Leicester, squadra di premier League, sarebbe interessata al calciatore. Le Foxes, attualmente secondi in campionato, potrebbero presentare un’offerta al club bianconero a breve. Il centrale juventino se rimanesse a Torino rischierebbe di finire indietro nelle gerarchie di Maurizio Sarri, visto anche lo spazio che è stato concesso a Demiral negli ultimi impegni della Vecchia Signora.