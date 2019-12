Notizie Milan – Iniziato il casting per il dopo Paquetà

MILANO – Paquetà potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain, in vista della prossima sessione di mercato. Leonardo, suo grande estimatore, lo ha portato al Milan un anno fa e adesso lo vorrebbe anche in Francia. Le due società ne stanno parlando, servirà un’ offerta tra i 30 e i 40 milioni di euro per avere il via libera da parte del Diavolo. Nel frattempo il club meneghino ha iniziato il “casting” per il dopo Paquetà, con due giocatori finiti sotto l’occhio della dirigenza. Si tratta di Xhaka dell’Arsenal e Matic del Manchester United. Sia lo svizzero che il serbo stanno trovando grosse difficoltà in questa stagione con i rispettivi club e non è da escludere che il Milan decida di sfruttare quest’occasione, anche grazie alla somma incassata dalla cessione del brasiliano.