Notizie Milan – Individuato il possibile sostituto di Reina

MILANO – Il futuro di Reina potrebbe essere lontano dal Milan. I rossoneri stanno riflettendo sull’offerta dell’Aston Villa per il portiere spagnolo, dato che il contratto dell’ex Napoli è in scadenza nel 2021. In queste ore il procuratore del giocatore ha raggiunto la dirigenza rossonera per capire se ci sarà un addio anticipato di sei mesi. Intanto, però, la società meneghina avrebbe già individuato il sostituto, per il ruolo di secondo portiere del Diavolo. Si tratta di Viviano, ex Fiorentina, Sampdoria e Bologna. occhio però alla concorrenza: il portiere è attualmente svincolato ma sulle sue tracce ci sono diversi club di Serie A, che potrebbero farsi avanti per giugno.