Notizie Milan – In caso di partenza di Kessie, potrebbe arrivare un mediano

MILANO – Nella prossima sessione di mercato, il Milan, cercherà di essere protagonista, provando a piazzare diversi colpi in entrata. I nomi in cima alla lista della dirigenza rossonera, attualmente, sono Todibo e Ibrahimovic. Non ci sono, però, soltanto i trasferimenti in entrata per la squadra di Pioli. Anche le eventuali cessioni tengono banco, con Ricardo Rodriguez molto vicino al Fenerbahce. Un altro dei possibili partenti è Franck Kessie, l’ivoriano ha giocato titolare nelle ultime due partite del Milan, garantendo ottime prestazioni. Diverse squadre sono interessate all’ex Atalanta, sia in Serie A che in Premier League. In caso di una cessione del numero 79 rossonero Boban e Maldini cercheranno di portare a Milanello un mediano, funzionale al 4-3-3 di Stefano Pioli. In questo caso Bennacer “verrebbe spostato” a fare la mezzala.