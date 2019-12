Notizie Milan – Ilicic potrebbe esserci contro i rossoneri

MILANO – Josip Ilicic potrebbe non saltare il prossimo impegno dell’Atalanta, in campionato, contro il Milan. Il calciatore oggi si è allenato regolarmente con il resto della squadra. Gasperini può sorridere in vista del match contro i rossoneri: Gomez ci sarà, Ilicic forse. Lo sloveno ha saltato l’ultimo impegno in Serie A contro il Bologna (2-1 per i rossoblù) a causa di un problema muscolare alla coscia. L’ex Palermo farà di tutto per essere a disposizione mi mister Gasperini, in caso stringerà i denti e magari partirà dalla panchina, per poi entrare a partita iniziata. Niente da fare, invece, per Zapata. Il colombiano è rientrato ieri a Bergamo, ma oggi ha svolto soltanto lavoro differenziato. Milan e Atalanta si affronteranno domenica 22 dicembre alle ore 12:30.