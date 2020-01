Notizie Milan – Il weekend delle giovanili rossonere

MILANO – Le giovanili del Milan sono tornate in campo in questo weekend. Molte le vittoria sia in trasferta che in casa per i ragazzi e le ragazze del Diavolo, su tutti spicca la decima vittoria consecutiva per la Primavera di Federico Giunti, sempre più prima in classifica. Ecco tutti i risultati del weekend calcistico delle giovanili del Milan.

SABATO 25 GENNAIO

PRIMAVERA: 3° giornata di ritorno, Venezia-Milan 0-2 (2 Maldini).

U13: 1° giornata di ritorno, Pergolettese-Milan 0-5 (3 Perin, De Santis, Perera).

DOMENICA 26 GENNAIO

U18: 4° giornata di ritorno, Sampdoria-Milan 0-1 (Cretti).

U17: 3° giornata di ritorno, Chievo-Milan 1-4 (3 Nasti, Turato).

U16: 3° giornata di ritorno, Milan-Chievo 2-0 (Boni, Alesi).

U15: 3° giornata di ritorno, Milan-Chievo 1-1 (Nahrudnyy).

U14: 1° giornata di ritorno, Renate-Milan 0-10 (6 Sia, 2 Martinazzi, Scotti, Manto).

U17 FEMMINILE: 2° giornata di ritorno, Brescia CF-Milan 2-1 (Morleo).

Fonte risultati: acmilan.com