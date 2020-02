Notizie Milan – Il weekend delle giovanili rossonere

MILANO – Le squadre giovanili del Milan sono tornate in campo in questo weekend calcistico. La Primavera di mister Federico Giunti, fa registrare la sua dodicesima vittoria consecutiva, anche se figlia di una prova meno brillante rispetto alle ultime uscite. Adesso sono dieci i punti di distacco dei rossoneri, primi in classifica, rispetto alla SPAL seconda. I sogni di promozione in Primavera 1 sembra siano molti vicini a diventare realtà. L’under 18, invece, cade contro la Roma. Mentre l’Under 17 raccoglie i tre punti, in trasferta a Cagliari. Ecco tutti i risultati del weekend calcistico delle giovanili rossonere.

SABATO 8 FEBBRAIO

U9: 1° giornata, Ausonia-Milan 4-3.

U10: 1° giornata, Milan-Villa 7-1.

U11: 1° giornata, Vigor Milano-Milan 2-0.

U10 FEMMINILE: 1° giornata, Rozzano Calcio-Milan 4-3.

U11 FEMMINILE: 1° giornata, Assago-Milan 4-0.

PRIMAVERA: 5° giornata di ritorno, Cremonese-Milan 1-2.

DOMENICA 9 FEBBRAIO

U13: 3° giornata di ritorno, Lecco-Milan 1-5.

U14: 3° giornata di ritorno, Pergolettese-Milan.

U15: 5° giornata di ritorno, Milan-Brescia 1-1.

U18: 6° giornata di ritorno, Roma-Milan 1-0.

U17: 5° giornata di ritorno, Cagliari-Milan 1-4.

U16: 5° giornata di ritorno, Milan-Brescia 1-0.

U17 FEMMINILE: 4° giornata di ritorno, Sedriano-Milan 0-5.

U15 FEMMINILE: 3° giornata di ritorno, Milan-Pro Sesto 14-0.

U13 FEMMINILE: 1° giornata, Milan-Zivido 0-2.

Fonte risultati: acmilan.com

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live