Notizie Milan – Il weekend delle giovanili rossonere

MILANO – Ieri le sezioni giovanili del Milan sono tornate nuovamente in campo. La Primavera di mister Federico Giunti sembra, ormai, inarrestabile e prosegue la sua marcia verso la promozione, con 11 vittorie di fila, 41 punti punti in classifica e con dieci punti di distacco dalla seconda. Vince anche l’Under 18, mentre Under 17 e Under 16 vengono fermate in trasferta. Pareggia,invece, l’Under 15.

Ecco i risultati completi del weekend calcistico delle giovanili rossonere.

PRIMAVERA: 4° giornata di ritorno, Milan-Cittadella 7-3 (27′ Capanni, 30′ Olzer e 42′ rig. Olzer, 10’st, 18’st e 45’st Colombo, 15’st Tonin)

U18: 5° giornata di ritorno, Milan-Genoa 2-1

U17: 4° giornata di ritorno, Milan-Inter 0-1

U16: 4° giornata di ritorno, Bologna-Milan 2-1

U15: 4° giornata di ritorno, Bologna-Milan 2-2

U14: 2° giornata di ritorno, Milan-Monza 3-3

U17 FEMMINILE: 3° giornata di ritorno, Milan-Monterosso 9-0

U15 FEMMINILE: 2° giornata di ritorno, CG Bresso-Milan 1-15

Fonte risultati: acmilan.com