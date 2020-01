Notizie Milan – Il Siviglia si tira fuori dalla corsa per Suso

MILANO – Il futuro di Jesu Suso in rossonero resta in bilico, come riportato poco fa (https://www.ilmilanista.it/gazzanet/milan-suso-e-in-sede-per-trattare-la-cessione-i-dettagli/). Dalla Spagna però arrivano nuove indiscrezioni, legate all’ex Liverpool. Secondo Estadio Deportivo, il Siviglia, però, avrebbe fatto un passo indietro nella corsa al calciatore. Il club andaluso non avrebbe intenzione di presentare offerte al Milan durate questa sessione di mercato. La società meneghina, a questo punto, potrebbe decidere di optare per una “soluzione italiana”. Sul giocatore è sempre vivo l’interesse della Roma, dopo il brutto infortunio occorso ieri sera a Zaniolo, senza dimenticare la proposto arrivata da Genova, sponda Samp.