Notizie Milan – Il sito della Lega Serie A conferma: Ibra è rossonero!

MILANO – Il contratto di Zlatan Ibrahimovic è stato depositato in Lega. La notizia è arrivata direttamente dal sito della Lega di Serie A, che quindi ha confermato l’ufficialità del nuovo acquisto dei rossoneri. Lo svedese ha volto oggi in solitaria il suo primo allenamento da nuovo calciatore del Diavolo. Intanto non accenna a diminuire l’entusiasmo dei tifosi, che si sono ammassati fuori dai cancelli di San Siro, ed hanno iniziato ad intonare cori per l’ex Los Angeles Galaxy. Dopo l’Ibra-Day il Milan è atteso a nuovi colpi di mercato, in modo da rinforzare la rosa a disposizione di mister Pioli. Il prossimo arrivo potrebbe essere quello di Todibo, dal Barcellona.