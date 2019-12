Notizie Milan – Il Salisburgo cerca di fare chiarezza su Haaland

MILANO – Il futuro di Erling Haaland potrebbe essere svelato nei prossimi giorni. La notizia è stata data direttamente dal club che detiene le prestazioni del calciatore, il Red Bull Salisburgo. La punta norvegese è uno dei pezzi pregiato della prossima sessione di mercato e il suo futuro in Austria è tutt’altro che scontato. Sulle sue tracce ci sarebbero importanti club europei, tra i quali: la Juventus, Il Manchester United e il Milan. Attualmente i grandi favoriti sembrano essere i bianconeri, ma non è ancora detta l’ultima parola. Perchè il giocatore, prima di accettare un’eventuale offerta, vuole avere delle rassicurazioni. Chiede di giocare titolare, è un classe 2000 e non ha intenzione di accettare club che non gli garantiscano il giusto minutaggio.

Il Salisburgo ha cercato di fare chiarezza sulla situazione del norvegese con un comunicato: «L’FC Red Bull Salzburg non commenta le (molte) voci su un possibile cambiamento di maglia del nostro giocatore Erling Haaland. Il nostro obiettivo è quello di finire questa stagione con lui, e se questo accadrà lo vedremo nelle prossime settimane».