Notizie Milan – Il ritorno di Thiago Silva non è solo una suggestione

MILANO –Thiago Silva potrebbe tornare a vestire la maglia rossonera, dopo otto anni dal suo addio. Il brasiliano ha il contratto in scadenza con il Paris Saint Germain, squadra che lo acquisto nell’estate del 2012 dal Milan, insieme ad Ibrahimovic. L’agente del giocatore ha aperto all’ipotesi di un ritorno, non è un mistero che sia lo svedese che il centrale difensivo salutarono controvoglia il club meneghino: «Thiago ha un grande amore per Milano, ma nulla è stato ancora deciso per il suo futuro. Tutto è possibile». Thiago Silva, ormai, 35 enne potrebbe rappresentare un’investimento per il futuro e non è ironia. L’ex capitano rossonero arriverebbe, come nel caso di Ibrahimovic, per far crescere la giovane rosa del Diavolo.

