Notizie Milan – Il ritorno a Francoforte di Rebic è più di un’ ipotesi

MILANO – Ante Rebic è un vero e proprio oggetto misterioso, il calciatore è arrivato in estate dall’Eintracht Francoforte, ma la sua stagione in rossonero è stata molto deludente. In vista della prossima sessione invernale di mercato il giocatore potrebbe tornare a giocare in Bundesliga, nel club dal quale è arrivato. Il regolamento è chiaro: il croato ha già indossato due maglie, quest’anno, in gare ufficiali e quindi può tornare soltanto all’Eintracht oppure continuare con il Milan. I procuratore del ragazzo sta lavorando da giorni per assecondare la volontà del suo assistito e lo stesso club tedesco, come riporta oggi TuttoSport, sarebbe ottimista sul ritorno di Rebic. Si tratta solo da capire quale sarà la formula del ritorno della punta esterna a Francoforte.