Notizie Milan – Il rinnovo di Bonaventura è sempre più complicato

MILANO – La strada per il rinnovo di Bonaventura sembra sempre più complicato, con il passare dei giorni. Il calciatore del Milan è assistito da Mino Raiola, lo stesso di Donnarumma e Ibrahimovic. Il rischio per i rossoneri è quello di veder partire a zero il giocatore e una sua cessione in estate, se le cose non cambieranno, potrebbe essere l’unica soluzione praticabile. Bonaventura da quando è tornato dall’infortunio ha ritrovato una maglia da titolare e in diverse occasioni è stato determinante. L’ex Atalanta in questa parte della stagione è uno dei pilastri dalla squadra di Pioli, ma la situazione legata al suo contratto rappresenta un’incognita.