Notizie Milan – Il report odierno dall’allenamento dei rossoneri

MILANO – Il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello, in vista del match contro l’Atalanta, nel prossimo turno di campionato, il diciassettesimo. La squadra si è ritrovata dopo il giorno di riposo concesso da mister Pioli.

La giornata di lavoro è iniziata con la video analisi, per poi continuare con l’attivazione muscolare in palestra. I rossoneri si poi poi trasferiti sui campi d’allenamento, esercizi con attrezzi, sagome e ostacoli bassi. Poi il classico torello. I calciatori hanno poi continuato esercizi di possesso palla, esercitazioni tecniche e partitelle a campo ridotto. I portieri, invece, hanno lavorato agli ordini del preparatore Luigi Turci. L’allenamento è stato concluso da una sessione di cross e tiri in porta.